Lutto al GF Vip: "La nostra famiglia ha perso un amico"

Lutto nella squadra del GF Vip. Con un messaggio colmo di tristezza, la pagina Facebook del reality di Canale 5 ha annunciato la scomparsa di Luca, storico membro della troupe.

"Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori", si legge a corredo della foto del collaboratore. Al momento non è stato diffuso nessun altro dettaglio sull’uomo, né sul ruolo che aveva all’interno della produzione, ma è evidente quanto fosse grande l’affetto che per lui avevano tutti.

Luca è stato ricordato anche da un altro amico, Manolo Monacchia: "Oggi è passato tutto così in fretta così veloce" si legge nel post a corredo delle foto che ritraggono l’uomo negli studi di Cinecità: "Desideravi tanto rivedere quel gruppo unito, i tuoi amici, i tuoi colleghi (…) ore ed ore turni di lavoro, sabati, domeniche, il Natale e capodanno, gli scherzi, le incazzature, ma tu desideravi riunirci tutti e oggi ci sei riuscito. Stavamo tutti lì i tuoi amici e colleghi, tutti al tuo fianco".

Tantissimi i messaggi di condoglianze scritti in calce al post da parte degli utenti , ben consapevoli di quanto dietro alle telecamere di un programma televisivo ci sia un mondo fatto di legami, amicizie, solidi rapporti umani che nascono e crescono nel tempo.