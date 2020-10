Gf Vip, Myriam Catania riceve la proposta di matrimonio (ma le telecamere staccano)

Un "sì" urlato tre volte, in giardino. Una gioia immensa per Myriam Catania, che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno, il pubblicitario francese Quentin Kammerman, padre dei suoi due figli. Non potendosi fidare del piccione viaggiatore - oltre a non aver evidentemente ricevuto il permesso per fare una sorpresa all'attrice - è andato fuori la Casa di Cinecittà armato di megafono e le ha chiesto di sposarlo.

Myriam stava chiacchierando con Elisabetta Gregoraci, ma ha riconosciuto subito la voce del fidanzato e non ci ha pensato un attimo a dirgli di sì. Un siparietto romantico, che però il Grande Fratello ha pensato bene di non mandare in onda. Della scena non c'è traccia, se non sui social, dove qualcuno ha spifferato l'accaduto dopo l'annuncio di Elisabetta agli altri inquilini. Una 'censura' per ragioni di copione? Magari staranno confezionando bene la scena per la puntata di venerdì, che per Myriam Catania - in nomination - potrebbe anche essere l'ultima. Poco importa, il profumo dei fiori d'arancio copre quello di ogni altra cosa.

La storia d'amore tra Myriam Catania e Quentin Kammerman

Dopo la separazione da Luca Argentero, Myriam Catania ha conosciuto il pubblicitario francese Quentin Kammerman in vacanza a Ibiza. Fu un colpo di fulmine. Poco dopo i due iniziarono a vivere insieme, dividendosi tra Roma e Parigi, e nel 2017 è nato il figlio Jacques. L'attrice più volte ha avuto dei momenti di forte nostalgia in questi giorni lontana dalla famiglia, ma il compagna è riuscito in un solo colpo a spazzarli via tutti e a darle la forza necessaria per andare avanti.