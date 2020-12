Gf Vip, Elia contro Nardi: "Pochezza intellettuale e umana"

Un altro concorrente del Gf Vip è stato squalificato dopo soli quattro giorni di permanenza all'interno della Casa. Questa volta ad essere entrato nell'occhio del ciclone, per colpa di molte sue frasi poco piacevoli rivolte alle donne, è stato Filippo Nardi. Il concorrente era entrato lunedì scorso insieme a Samantha De Grenet.

Nardi, in particolare, aveva preso di mira Maria Tera Ruta. "È giusto prendere provvedimenti quando si offende la dignità delle donne e delle persone in generale" ha dichiarato Signorini. "Dobbiamo toccare un argomento spiacevole - ha annunciato Signorini a Nardi -. Ti abbiamo voluto fortemente nella casa. Sei una persona speciale, che ha dimostrato sempre arguzia ed eleganza. Poi, io stesso, sono rimasto basito da certe espressioni purtroppo infelici che ti sei lasciato scappare. In casa molte donne per le tue espressioni infelici, si sono accorte della gravità e si sono allontanate quando le pronunciavi". La sua prima reazione è stata: "Sono basito. Non me ne sono accorto".

Nardi ha chiesto scusa per le sue affermazioni, ma ha voluto precisare che "tea bag" non è una parolaccia. "È una pratica orribile - ha risposto Signorini -, si possono usare parole eleganti anche per parlare di stupro o violenza ma la natura è quella". "Non ha a che fare con la violenza o lo stupro. A me è stato fatto diverse volte in collegio". "A me sembra una caz**ta anche se l'hai fatto in collegio - ha ribattuto Alfonso -, è una trasmissione televisiva non una caserma. Dire ‘Io le appoggerei', non è una forma di violenza dire queste porcate? Io non ci trovo niente di scherzoso".

La reazione di Guenda e Antonella

Nardi si è scusato nuovamente: "Chiedo umilmente scusa. Forse ho esagerato ma sempre in buona fede con il mio umorismo che non viene capito. Ma che si dica sessista, mi urta un po'. Era un momento goliardico. Chiedo scusa a tutti e anche a Guenda".

Guenda ha poi risposto: "Da figlia mi sono sentita offesa, perché mia madre tra l'altro è una donna meravigliosa e garbata che va rispettata come le altre donne". Sono indignata, ma accetto con piacere le tue scuse".

Antonella Elia, è stata categorica e ha concluso la discussione: "Credo tu abbia dimostrato una profonda ignoranza e grande volgarità. Non credo che tu sia dispiaciuto a sufficienza. Non credo tu ti renda conto della tua pochezza intellettuale e umana".