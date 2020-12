Gf Vip, il non-Natale di Malgioglio: "Da quando mia madre è morta io non festeggio più"

Lo showman da anni non festeggia il Natale e non mangia pandoro

Quest'anno sarà un Natale particolare per tutti gli italiani, alcuni rimarranno lontani dai loro cari, altri purtroppo i cari li hanno persi in questo anno nefasto e i più fortunati tra le mura di casa hanno già le persone con cui festeggiare. Anche per i concorrenti del Gf Vip sarà un Natale 2020 particolare: sotto gli occhi di tutti. E se alcuni sentono già lo spirito natalizio grazie all'albero, Malgioglio si è chiuso nella sua tristezza.

"Da quando è morta mia madre io non festeggio più il Natale - ha spiegato Cristiano -. Cucinava per tutti noi, poi con la vecchiaia questa cosa è diminuita. Quando è morta stava preparando il suo compleanno. Io mi stavo esibendo a Palermo, alle 20 della stessa sera mi ha chiamato per sapere se avevo mangiato".

Malgioglio ha scoperto della morte della madre all'aeroporto di Palermo, "non voglio più vederlo quel posto, ci sono dovuto andare due volte... Io sono un uomo molto allegro, ma queste cose, soprattutto le perdite, mi destabilizzano. Io sono venuto al Gf per portare risate, non tristezza" ha aggiunto Cristiano. Signorini ha risposto che non bisogna chiedere scusa "è bello che si sia visto un altro tuo lato, farai ancora divertire e ridere, non preoccuparti".

Malgioglio omaggerà la mamma indossando un abito che lui le aveva comprato e cantando Feliz Navidad di José Feliciano.