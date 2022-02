GF Vip, Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica? "Ha detto una cosa gravissima" (ma la regia censura)

Cos’ha detto Nathaly Caldonazzo? La domanda circola in rete tra gli utenti che seguono il live della diretta del Grande Fratello Vip, perplessi rispetto alla presunta “gravissima frase” pronunciata dalla concorrente e censurata dalla regia. In particolare, sono Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni a parlare della discussa affermazione della compagna che, addirittura, si spera venga squalificata.

Nel frattempo il pubblico ha notato come le telecamere non abbiano più ripreso Nathaly, ipotizzando che sia stata chiamata in confessionale a parlare con la produzione. Il mistero su quanto effettivamente abbia detto resta, non essendoci alcun video che testimoni il momento raccontato dagli inquilini del reality. “Dopo la puntata io le ho detto che mi avrebbe dovuto chiedere scusa e lei ha detto quella cosa. Ha detto quella frase molto grave” lo sfogo di Sophie che si dice certa venga cacciata dalla produzione; “A me viene da piangere quando parlate di questa frase” ha aggiunto Miriana: “Mi veniva voglia di chiederle perché lo ha detto, ma se ne rende conto? Ha detto una cosa gravissima”.

Se Alfonso Signorini discuterà del caso nella prossima puntata è tutto da vedere. Intanto in rete il dibattito continua.

Non si sa cosa abbia detto nathaly, ma se il GF censura così tanto sarà grave ai limiti della squalifica. Mi chiedo: se ad alessandro hanno preso provvedimenti, soleil l'hanno ripresa e messa alla gogna, lulù mandata in nomination, perchè su nathaly il nulla? #gfvip

“LA COSA DI IERI È GRAVISSIMA (Miriana).

Sophie pensa che Nathaly possa essere addirittura squalificata. Staccano addirittura l’audio e poi spostano la regia.

Qualcuno faccia chiarezza. #GFVIP #JERÙ — Federica ??? (@FFinschen) February 23, 2022