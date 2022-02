Gf Vip, Nathaly Caldonazzo è una furia contro Jessica: "Mangi per 10, urli come una scimmia"

(Nel video la lite tra Nathaly e Jessica)

Una lite furibonda è scoppiata oggi nella Casa del Gf Vip a poche ore dalla diretta. A scontrarsi sono state Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié, intervenuta per difendere la sorella Lulù. Pomo della discordia il cibo, quello che la principessa (e tanti altri) accusano all'attrice di rubare: "Ogni volta chiudiamo gli occhi su quello che fai. Non parlare più della divisione della spesa. Non ti devi più permettere a dire cavolate, che tu rubi il riso di Soleil".

Jessica non ha filtri: "Ti infratti tutto, mangi di nascosto. Lo sappiamo tutti che nascondi il cibo, poi chiudiamo gli occhi e ti prendiamo in giro. Non devi più parlare, avrai vita molto breve qui". Parole dure che hanno evidentemente pizzicato sul vivo Nathaly, passata subito al contrattacco: "Parli tu che stai lì a controllare i chicchi di sale? Cosa mi sono rubata? Io ho rubato il riso di Sole? Le ho dato metà del mio pacco - ha replicato durissima - Non è vero niente! Stai zitta tu, che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani come un animale". I toni poi si sono fatti sempre più velenosi, come le parole: "Le scene da mercato le lascio fare a te, sei famosa per fare le cose da mercato rionale. Lo sa tutta Italia. Soffri perché nessuno ti vuole, questo è il problema. Stai sempre a mangiare, mangi per dieci". L'affondo finale ha sollevato una bufera (dentro e fuori la Casa): "Urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai ridere". Stasera, senza dubbio, un nuovo round in diretta.