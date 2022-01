"La sua storia? Aver trovato marito con aereo privato". Nathaly dà della mantenuta a Sonia Bruganelli, la risposta

Per questa sera è prevista una vera e propria tempesta al Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo lanceranno saette e nessuna delle due sembra essere intenzionata a far tornare il sereno. Dopo il duro commento dell'opinionista, venerdì sera, sui due schieramenti che si sono creati nella casa pro e contro Katia Ricciarelli, Sonia si trova dalla parte della soprano e ha voluto sottolineare come da una parte ci siano persone che hanno un ruolo definito nello showbiz, mentre altre stanno ancora cercando una strada, "non hanno una storia".

L'accusa di Nathaly Caldonazzo

Questa descrizione non è andata giù a Nathaly Caldonazzo e così in giardino si sfoga con Barù: "Non vede l'ora di rendermi immune... Noi falliti, noi che non abbiamo storia. Troverò anch'io qualcuno che con un aereo privato mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo". Barù serafico commenta: "Altro che frecciatine, queste sono sciabolate... lance". E Caldonazzo ribatte: "Causa e effetto, io non parto mai per prima, causa-effetto, causa-effetto".

Ovviamente il video è stato visto da Sonia Bruganelli che su Instagram ha risposto senza usare mezzi termini: "Ora l'aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?" e ancora, ringraziando tutti gli amici e i fan che la stavano difendendo "Vi ringrazio a tutti, ma davvero, stiamo parlando di niente". Chissà cosa succederà durante la diretta di lunedì 17 gennaio le due potrebbero scontrarsi e c'è da dire che Nathaly sta conquistando il pubblico, a renderlo chiaro è stata la vittoria al televoto contro Soleil Sorge.