Gf Vip, chi è Nicola Pisu: il nipote del patron di Miss Italia che ha sconfitto la dipendenza dalla droga

Nicola Pisu è uno dei concorrenti del Gf Vip. Scopriamo chi è il giovane che entrerà nella Casa più spiata d'Italia.

Gf Vip: chi è Nicola Pisu

Le informazioni su Nicola Pisu non sono moltissime e i dettagli che sono noti, lo sono per questioni di cronaca. Nicola è nato nel 1989, figlio di Antonello Pisu e Patrizia Mirigliani, imprenditrice e figlia del patron di Miss Italia Enzo Mirigliani ancora adesso lei è l'organizzatrice del concorso di bellezza nazionale.

In un'intervista rilasciata a Verissimo, Patrizia Mirigliani aveva raccontato delle difficoltà che Nicola ha incontrato durante la sua vita, prima è stato vittima di bullismo e poi si è avvicinato alle droghe arrivando alla tossicodipendenza. La stessa madre per salvarlo lo ha denunciato: "Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze".

Pisu ha intrapreso un percorso terapeutico che lo ha portato a disintossicarsi, la permanenza nella Casa sarà una bella prova per lui..

Nicola ha studiato marketing e comunicazione all'università Lumsa di Roma. Nel 2011 ha collaborato al docufilm su suo nonno Enzo Mirigliani.

Gf Vip: Nicola Pisu è fidanzato?

Nicola sembrerebbe essere single, ma su di lui non si sa molto, solo che vive a Roma. Durante l'intervista della redazione del Gf Vip ha dichiarato: "Non sono fidanzato ma potrebbe succedere di trovare l'amore nella casa. Sicuramente mi mancherà molto mamma".