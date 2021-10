Gf Vip, Patrizia Mirigliani avverte Nicola sul rapporto con Miriana: "Stai attento alle delusioni"

(Sopra il video dell'incontro tra Patrizia Mirigliani, il figlio e Miriana Trevisan)

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan le cose sembrano piano piano farsi sempre più serie, a complicare il flirt già complesso ci aveva pensato Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola, che aveva scritto dei post su Instagram. Le frasi che avevano mandato in confusione Miriana questa sera sono state spiegate dalla sttessa Patrizia.

Gf Vip: Patrizia Mirigliani nella Casa per parlare con il figlio e Miriana

Miriana tra i due è la più frenata, la donna sta cercando di andare con i piedi di piombo anche se non è sempre facile in quanto Nicola le ha già dichiarato di essersi innamorato. Ad Alfonso Signorini la concorrente ha confidato di essere rimasta molto male nel leggere le parole di Mirigliani: "Mi ha giudicata, lui invece ha una stima per me, sembra che non si fidi di lui, delle sue scelte e non lo lascia libero. Per me è stata una ferita molto forte. Mi sono preoccupata tanto di lui".

Nicola ha ribadito quello che dalla puntata di venerdì non ha mai smesso di affermare ovverto che non si aspettava un tale comportamento dalla madre: "Non me l'aspettavo, mia madre dice che vuole vedermi felice e io sto dimostrando di essere felice con lei". In quel momento ha fatto il suo ingresso Patrizia Mirigliani. Madre e figlio si sono incontrati nel giardino della Casa ed è qui che l'imprenditrice ha parlato a cuore aperto a Nicola:

Io non penso per niente che tu sia fesso, penso che tu sia una persona straordinaria, e penso che quello che sta venendo fuori di te la gente lo ama tantissimo, perché hanno scoperto delle caratteristiche che non è facile trovare. Non era un messaggio rivolto a nessuno in particolare, abbiamo vissuto dei momenti troppo difficili, devi essere felice ogni giorno della tua vita e la tua felicità deve dipendere da te stesso. Non capisco perché le mamme che hanno aiutato i propri figli devono essere considerate come usa e getta, io mi preoccupo per te. Se provi dei sentimenti io sono felice per te, io sono una donna che non si vergogna, sai quante battaglie ho fatto per le donne, quindi il mio ruolo di madre voglio che sia rispettato, come vai rispettato tu che stai dimostrando di essere speciale.

Gf Vip: Patrizia Mirigliani e la preoccupazione per il figlio

Nicola appena riesce a parlare, liberato dal freeze, Nicola ha voluto chiedere scusa alla madre: "Ti volevo chiedere scusa perché magari quel giorno mi sono un po' innervosito. Ti volevo dire che io sono felice di essere qui, ho conosciuto delle persone fantastiche".

Signorini però punta il dito e chiedere a Patrizia cosa pensi della coppia. "Non ho nessun problema rispetto a Miriana, la storia sta nascendo e non so che valore devo darle e non mi voglio inserire nella vita di Nicola, in questo momento non mi sento di entrare nel merito di questa storia. Io non faccio commenti sull'età, il padre di Nicola aveva quasi dieci anni meno di me! Vedo che Miriana è molto onesta con Nicola, io solo gli dico di ascoltare perché spesso ha difficoltà a farlo e a stare attento alle delusioni, poi è lui che deve vivere la sua vita. In questo momento la situazione è chiara e sarà Nicola a decidere come gestire la cosa, però lo dico io non voglio che Nicola abbia una delusione che in questo momento non gli farebbe bene".

Mirigliani continua poi parlando al figlio e ricordandogli che non deve dimenticare che fuori deve iniziare a crearsi un'indipendenza trovandosi un lavoro e una dimensione propria. Certo che deve essere felice, ma deve rimanere lucido perché "lui da sempre vive le emozioni a tutto tondo, lasciandosi coinvolgere totalmente".