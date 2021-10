Gf Vip, Patrizia Mirigliani nella Casa incontra il figlio Nicola Pisu: "Abbiamo sofferto molto"

Questa sera, venerdì 1 ottobre, Nicola Pisu ha ricevuto la visita della madre. Un momento importante per i due che hanno attraversato momenti molto difficili. Nicola a causa della sua dipendenza dalla droga ha messo più volte a rischio la sua vita, fino a portare la madre a denunciarlo.

Gf Vip, l'incontro di Nicola con la madre e le lacrime

Nicola fuori dalla porta rossa ha incontrato la mamma, i due hanno vissuto 11 anni di paura e dipendenza. Nicola per la droga è arrivato a rubare sia in casa sia dalla borsa della madre, Patrizia Mirigliani (figlia del patron di Miss Italia). Ha iniziato proprio lei a parlare e il suo discorso ha toccato il cuore di tutti:

"Da quando avevi 18 anni è stata una lotta, abbiamo passato un periodo bruttissimo. Poi sembrava ci fosse uno spiraglio, ma poi siamo ripiombati del dolore. Io ti ringrazio perché raccontanto della denuncia è come se tu ci avessi liberati da una cosa terribile che avevamo dentro. Quando sono andata in quel commissariato, quel giorno, ho pensato che fosse una cosa che mai avrei pensato di fare: una madre non può arrivare a questo se non per salvare suo figlio. Io ti sarò sempre vicina, io voglio combattere per te, perché devi diventare un grande uomo. Nella casa vedo che ti avvicini agli uomini, quelli più grandi, come hai sempre fatto, alla ricerca di una figura paterna che ti è mancata, però come ben sai quelle persone fuori non ti hanno sempre portato sulla retta via. Devi cercare di essere te stessoAdesso vedo un filo di speranza, vedo che stai cambiando, ti seguo tanto e ti parlo".

E poi ancora: "Sei qui oggi, siamo qui, siamo uno di fronte all’altro a sperare in una rinascita, sono orgogliosissima del fatto che hai sfidato le tue paure. Hai sofferto così tanto perché sei un ragazzo troppo sincero, troppo onesto, sembra un paradosso ma è così, stai dando una grande dimostrazione a me e a tuo padre che doveva occuparsi di un ragazzo che aveva bisogno di amore e di aiuto. Non riesco a capire come un padre possa abbandonare un figlio quando sa che ha bisogno di lui, e lui sapeva che tu avevi bisogno di tutto il supporto e l'amore possibile. Sei una bella persona che ha il diritto di raccontarsi, far capire chi è, ha il diritto di raccontarsi".

A tutto ciò Nicola non poteva che rispondere con delle lacrime, era molto emozionato e le ha confessato di aver pensato molto a lei in queste settimane e le ha promesso che avrebbe giocato, che si sarebbe messo in gioco: "Mi trovo bene con tutti in casa, spero di continuare perché io sto bene, mi fa anche bene stare lì dentro. Grazie per avermi salvato la vita".