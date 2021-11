Gf Vip, Manila Nazzaro a Nicola Pisu: "Hai un percorso lungo da fare"

(Il confronto tra Manila e Nicola)

In questa puntata del Gf Vip Nicola Pisu ha voluto chiarire con Manila Nazzaro. L'ex concorrente da fuori la casa ha potuto sentire alcune opinioni che lo hanno lasciato interdetto, tra cui quella di Manila. Il rapporto dei due in casa era molto bello e Nazzaro lo ha spesso difeso e ha preso le sue parti quando stava soffrendo per Miriana Trevisan.

Gf Vip: Manila Nazzaro e la sua opinione su Nicola Pisu

Ciò che ha ferito Nicola è una frase in particolare. "Ho visto un video in cui parlavi male di me, dicevi che io avevo dei problemi, non me lo sarei aspettato da te". Manila ha subito preso la parola e ha spiegato, rivolgendosi ad Alfonso: "Lui ha un percorso ancora da fare, bisogna essere onesti". Poi ha aggiunto:

Hai avuto dei comportamenti di rabbia ingiustificati anche nei miei confronti, anche quando sono venuta vicino a te in quel momento in cui ti avevo visto triste. Mi ha mandato anche a quel paese dal nulla. Ti ricordi che io ti avevo chiesto cosa mi avevi detto, hai risposto che non lo ricordavi?. Perdonami ma io essendo più grande di te e ho fatto di tutto all’inizio per starti vicino.

Nicola era palesemente dispiaciuto, ma il racconto di Manila era stato confermato, nelle scorse puntate, sia da Miriana sia dalle sorelle Sellasiè.