GF Vip, Nicola nella bufera per l'offesa a Miriana: interviene mamma Patrizia Mirigliani

La frase che Nicola Pisu ha rivolto a Miriana Trevisan nel bel mezzo dell’ultima diretta del GF Vip non poteva passare inascoltata: "Vai da chi ti tratta male, questo ti meriti", ha affermato lapidario il concorrente quando la showgirl ha ribadito che tra loro non ci sarebbe potuto mai essere nulla. Il commento così forte ha prontamente suscitato l’intervento di Alfonso Signorini che dallo studio di Canale 5 ha chiesto che venissero formulate subito delle scuse, arrivate sì anche se non con grande convinzione.

L’episodio ha suscitato un acceso dibattito sui social e, tra coloro che hanno criticato il ragazzo e chi lo ha difeso ricordando il suo difficile passato, è spuntata anche mamma Patrizia Mirigliani. "È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente". Così, a corredo di un breve video che la mostra accanto lui, la donna si è rivolta al figlio all’indomani di un episodio di cui non è stata fatta esplicita menzione, ma che comunque appare come un incoraggiamento a proseguire il suo percorso, nonostante tutto.

Nicola Pisu dopo la diretta del GF Vip

Terminata la puntata Nicola Pisu si è detto molto dispiaciuto per le parole rivolte a Miriana Trevisian. "Mi dispiace per averle detto quelle cose, la mia frase era intesa come: io ti ho sempre trattato bene" ha commentato parlando con Giucas Casella. Ancora, Nicola ha confidato che continuerebbe volentieri a restare nel gioco se non fosse per la presenza della donna da cui adesso si sente rifiutato. "Lascia perdere tutto, fai il tuo percorso" è stato il consiglio di Giucas, e anche Aldo, Manuel e Lulù hanno compreso l’irruenza dello sfogo pronunciato in puntata, certi che non rispecchiasse il suo animo buono e sensibile.