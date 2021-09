GF Vip, Nicola Pisu rivela un dettaglio inedito del contratto: la regia stacca

Quanto durerà questa edizione del GF Vip? Ad oggi la fine del reality che ogni settimana, per due dirette serali su Canale 5, tiene compagnia a milioni di telespettatori, non è ancora stata svelata. Tuttavia, alla luce della scorsa edizione protratta per ben sei mesi, è messo in conto che anche stavolta il programma condotto da Alfonso Signorini possa occupare a oltranza il palinsesto, per quanto resti ancora sconosciuta l’effettiva durata.

Stanotte, però, a svelare il dettaglio messo nero su bianco nel contratto firmato dai concorrenti è stato Nicola Pisu che si è lasciato sfuggire il particolare fino ad ora rimasto inedito. Parlando con Sophie Codegoni, il figlio di Patrizia Mirigliani ha rivelato che sono 93 i giorni stabiliti dalla produzione che, però potrebbero ulteriormente allungarsi fino a otto o nove mesi.

“Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma”, ha affermato il concorrente su cui la regia ha tentato di staccare cambiando inquadratura. Troppo tardi: gli utenti sintonizzati sulla diretta h24 non si sono lasciati sfuggire il dettaglio, subito commentato sui social da quanti sono rimasti colpiti da un’evenienza che, qualora le dinamiche interne alla Casa dovessero suscitare interesse, potrebbe davvero realizzarsi.

