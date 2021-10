GF Vip, Nicola Pisu esce allo scoperto: "Mi piace Soleil, vorrei provare a baciarla"

(Nicola Pisu confida l'attrazione per Soleil Sorge)

Tutti conquistati dal fascino di Soleil Sorge in questa edizione del GF Vip che prosegue sorretta anche dalle simpatie sbocciate tra i concorrenti. Dopo Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi, adesso a dichiarare la forte attrazione per la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è Nicola Pisu che si lascia andare alla confidenza durante una conversazione con Davide Silvestri.

"Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, Quando sto con lei sto bene e lei secondo me lo sa già" ha ammesso il figlio di Patrizia Mirigliani mettendo in conto anche la possibilità di non essere ricambiato e la paura di rimanere deluso. La voglia di provare a fare la prima mossa e provare a testare la reazione di Soleil c’è, ma Nicola si ritiene limitato nella libertà di parlarle apertamente per via dei microfoni accesi: "Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene", ha aggiunto: "Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo".

A questo punto non resta che aspettare e vedere se il coraggio di farsi avanti di Nicola Pisu prevarrà sul timore di essere respinto: in rete c’è chi palesa qualche perplessità, ma tutto può succedere. Da considerare, tuttavia, resta il fatto che Soleil ha già detto di sentirsi sentimentalmente legata ad un uomo fuori dalla Casa.

Nicola che vuole provare a baciare soleil ??‍??... no ti prego poi fai la fine di Gianmaria. #GFvip — Francesca Darimini (@FDarimini) October 5, 2021