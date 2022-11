Nikita furiosa con il fidanzato per aver divulgato i loro video privati: "Non ho autorizzato nulla"

Nikita Pelizonè entrata nella Casa del Gf Vip dichiarandosi single. Tuttavia il settimanale Chi ha sbugiardato l?influencer, asserendo che sarebbe piuttosto fidanzata. Dopo lo scoop il magazine diretto da Alfonso Signorini ha condiviso sul profilo Instagram un video della modella in compagnia del nuovo compagno: si tratta dell?imprenditore Valerio Tremiterra, 51 anni. In realtà Nikita e Valerio non sarebbero propriamente una coppia, visto che prima dell?ingresso della ragazza nella Casa più spiata d?Italia i due si frequentavano da soli 20 giorni.

Nonostante il poco tempo insieme la Pelizon e Tremiterra nel video diffuso sui social appaiono affiatatissimi: viaggi, dolci effusioni e tante attenzioni. Tuttavia l?ex volto di ?Pechino Express?, non è apparsa molto contenta della scelta dell?uomo di diffondere un video privato.

La reazione di Nikita

La friulana dopo aver storto il naso nel corso della diretta, ha rincarato la dose parlando con gli altri coinquilini. Nikita ha detto di essere molto arrabbiata poiché l'uomo ha consegnato ai giornalisti un video privato. Tremiterra ha inoltre rotto il patto di riservatezza che aveva stretto con la Pellizon, sarebbe stata lei, eventualmente, a rendere pubblica la storia: ?Noi di base avevamo deciso che sarei stata io a decidere se dirlo. Questo se mai avessi voluto dirlo, o altrimenti quando uscivo da qui ci vedevamo e ci davamo l?esito di quello che pensavamo ed era stato. Ci saremmo detti tutto, se io l?avevo pensato e viceversa?, spiega Nikita, che dato il poco tempo da cui frequentava l?uomo ha preso la sua permanenza nel loft di Cinecittà come un banco di prova.

?E non ditemi che è stato un segno. Se voleva darmi un messaggio poteva mandarmi un aereo. Mi poteva mandare un messaggio o una lettera. Però non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi dichiarandoti fidanzato. Quando poi io e lui non siamo fidanzati?, mette in chiaro la modella, che avrebbe preferito sentire Valerio in altre modalità. ?Cioè ragazzi non si fa ed è un cambiare le carte in tavola che erano state stabilite prima. Questo io non lo vedo proprio corretto e giusto. Non ho proprio autorizzato nulla. Ragazzi zero non mi è piaciuto. Se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne e renderlo pubblico, tu non appari. Piuttosto mandi una lettera. Io qui dentro non ho mai detto il nome di lui. Stavo valutando da settimane ed erano stati più di 20 giorni belli. Io adesso sono libera partiamo da questo presupposto?, dice infastidita Nikita. Una libertà che le permette di guardarsi intorno tra i coinquilini uomini. La Pelizon ha prima avuto un incontro ravvicinato con Daniele Dal Moro, e pare che non disdegnerebbe neppure il nuovo arrivato Luca Onestini.