Nikita Pelizon rivela: "Ho pensato spesso al suicidio"

Nikita Pelizon, tra le grandi protagoniste del Grande Fratello Vip del 2022, durante la nona puntata del Gf Vip ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata: "Ho pensato spesso al suicidio". La modella triestina, classe '94, ha ammesso di aver sofferto di depressione negli ultimi anni. La ventottenne, infatti, dopo essere stata attaccata da quasi tutti i suoi compagni di avventura di essere falsa, ha ammesso che le sue reazioni e il suo sorriso stampato in faccia, in realtà, è solo un'arma di difesa che lei stessa ha deciso di tirare fuori dopo aver vissuto anni difficilissimi.

Alla domanda di Signorini: "Cosa è successo?", Nikita non ha paura di ammettere di aver sofferto per anni di depressione e di aver avuto pensieri suicidi.

"Ho avuto spesso pensieri suicidi" ha, infatti, ammesso Nikita rendendo nota a tutti una parta delicatissima e importante della sua vita che l'ha segnata per sempre. All'ascolto di queste parole anche Alfonso Signorini è rimasto basito e ha dichiarato di voler approfondire l'argomento nella prossima puntata.