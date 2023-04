Grande Fratello, cambia tutto. La drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi

Da settimane di parlava di un netto cambiamento al Grande Fratello Vip. Tra i corridoi a Cinecittà aleggiava la possibilità di una grande virata e così è stato. Al timone, com'era già stato confermato, ci sarà Alfonso Signorini, e se a cambiare non è il conduttore a cambiare saranno i concorrenti. A quanto pare questa sarebbe la scelta di Pier Silvio Berlusconi e di Mediaset.

Secondo Dagospia, nonostante il reality condotto da Signorini abbia avuto buoni ascolti ha creato troppe polemiche, polemiche che hanno costretto l'amministratore delegato a intervenire già durante la messa in onda del programma che si è concluso il 3 aprile. "A Mediaset già si lavora alla prossima stagione - si legge su Dagospia -, con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato. A settembre 2023 nella casa più spiata d'Italia entreranno concorrenti nip, con l'addio ai vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b".

Una scelta quasi comandata, dunque, anche per questioni di denari che porta lo show ad un ritorno alle origini "almeno nelle intenzioni, anche per la durata che dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi, con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale". Al momento queste sono solo indiscrezioni, ma se ciò dovesse essere confermato potrebbe sancire un vero e proprio cambio di rotta che ha già interessato, ad esempio, Temptation Island altro reality in cui i vip saranno tenuti alla larga e l'Isola dei Famosi dove su due concorrenti Berlusconi avrebbe messo il veto.