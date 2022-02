"Devono tagliare le corde vocali": arriva la diffida per Barù

Problemi per Barù, l'enologo si è visto recapitare una diffida. Il vippone duranre la settimana di Sanremo aveva espresso alcuni giudizi sulle canzoni in gara, in particolare era stato molto duro verso Noemi, a inizio febbraio aveva espressamente detto: "Dopo quelle canzoni di Sanremo mi volevo sparare una fucilata nei co**ioni. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima canzone?“. La risposta era "Noemi" e quindi ha ribattuto: “Le devono tagliare le corde vocali!“.

Il video ovviamente ha fatto il giro del web e in molti lo hanno criticato, tra cui la stessa cantautrice che in una diretta Instagram disse: "Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?".

La diffida a Barù

“Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome..." ha confidato a Jessica mentre stavano facendo una grigliata. "Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire?”. Jessica capendo il nesso ha subito affermato: “Chi è? Ahhh, ho capito! Adesso mi ricordo". I due sono scoppiati in una fragorosa risata.

Sotto il video di Barù con il commento su Noemi

Non lo scontro Noemi-Barù, perfetto enjambement tra la settimana di #Sanremo2022 e il ritorno in onda del #GFVIP. Ah, e tutta la libido su di lui totalmente annullata. pic.twitter.com/SLlg4JOrTV — Ivan Buratti (@ivanburatti) February 7, 2022

Qui l'annuncio della diffida da parte di Noemi