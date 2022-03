Gf Vip, Signorini apre la finale con una dedica ai nonni. Il video

(Nel video in alto, al minuto 2.30)

Una edizione senz'altro complicata, questa del Grande Fratello Vip, segnata nei primi mesi dall'emergenza Covid ancora in corso e, nell'ultima fase, dalla guerra in Ucraina. Eppure, anche in un momento così difficile, Mediaset ha scelto l'intrattenimento condotto da Alfonso Signorini, che nel corso della finale del reality show, in onda su Canale 5, ha voluto rivolgere un pensiero ai nonni al termine di un percorso professionale così complesso.

Nel dettaglio, Signorini ha ricordato commosso quanto i nonni gli dicevano nei momenti di difficoltà: "Mi dicevano 'Spesso la vita non è la festa che sognavamo ma finché siamo qui balliamo". Uno spirito che il giornalista e presentatore decide di portare nello studio di Cinecittà per il gran finale della trasmissione. "E questa sera balliamo tutti insieme, ce lo meritiamo", ha aggiunto.

Si arriva così al termine di un programma che è durato sei mesi, per un totale di circa 4500 ore di diretta, tra prime serate e riprese h24 sul canale dedicato di Mediaset.

Subito dopo, Alfonso è entrato nella Casa per ringraziare i concorrenti arrivati ad un passo dal traguardo, ovvero Jessica e Lulù Selassie, Davide Silvestri, Giucas Casella, Delia Duran e Barù Gaetani. "Sono qui per dirvi grazie perché ve lo meritate e perché il pubblico vi ama - ha detto loro, mentre i ragazzi lo aspettavano in giardino - Questo deve darvi la forza che cercate. Dovete cominciare la serata con questo sprint in più. Vi voglio bene davvero". Poi il ringraziamento alle opinioniste: "Con queste donne è stata festa ogni sera", ha detto Signorini rivolgendosi a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.