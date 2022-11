Nuovo ingresso al Grande Fratello Vip: arriva una concorrente molto conosicuta

A colpi di squalifiche, eliminazioni, chi alla fine di ogni puntata afferma di voler lasciare il programma e ora anche il covid che piano piano sta rendendo positivi sempre più vipponi (l'ultima a risultare positiva è stata Wilga Goich) la produzione ha bisogno di nuovi volti e nuove dinamiche. E proprio per dare nuova linfa vitale al Grande Fratello Vip, secondo il settimanale Oggi, presto entrerà una nuova concorrente fortemente voluta da Alfonso Signorini e molto nota in quanto era un ex volto del Bagaglino.

Presto nella casa potrebbe entrare Milena Miconi. Oggi dà praticamente per certa la partecipazione di Miconi e a tal proposito ha un'opinione ben precisa sul perché Signorini abbia scelto proprio lei: “Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di 'agenzia di ricollocamento' delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi". Dietro alla scelta di Alfonso e della produzione ci sarebbe quindi la volontà di aumentare gli spettatori inserendo personaggi che sono noti al pubblico più grande che ancora non guarda lo show.