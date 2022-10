Gf Vip: presto nella casa nuovi concorrenti, chi sono

Questa edizione del Grande Fratello Vip è partita in quinta e non solo per il racconto intimo dei personaggi, ma per situazioni scomode che hanno portato a eliminazioni, auto eliminazioni e televoti flash. Alfonso Signorini per ovviare a queste mancanze più o meno improvvise nel cast avrebbe ben sei assi nelle maniche.

Il conduttore infatti sarebbe pronto a far entrare nella casa ben sei nuovi concorrenti: uno tra gli ultimi nomi che sta circolando ci sarebbe quello di Dayane Mello, grande protagonista dell'edizione iniziata nel 2020. A rendere noti i nomi è stata l’ultima puntata di Casa Pipol su Instagram. La modella brasiliana avrebe già avuto un primo contatto con Signorini e sembrerebbe che la trattativa sarebbe già stata avviata, ma nessuna conferma ancora è stata data, anche se le indiscrezioni affermano che Alfonso sarebbe pronto a tutto per riaverla nella Casa.

Dagospia aveva parlato di Helena Prestes, ex di Antonino Spinalbese, il suo ingresso sicuramente creerebbe non poche dinamiche. Tra gli altri nomi comparirebbero anche quelli di Teresa Langella, Umberto Smaila e Patrizia De Blanck. E dulcis in fundo potrebbe anche entrare l’ex fidanzato di Pamela Prati, Max Bertolani, anche in questo caso potrebbe essere una svolta non indifferente per il programma.