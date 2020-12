GF Vip, svelati i nuovi concorrenti: tutti i nomi

Il GF Vip si allunga fino a febbraio 2021 e, insieme alla durata più estesa della storia del reality, cresce anche l’elenco dei concorrenti che abiteranno la Casa più spiata d’Italia. A rivelare i primi sei nomi dei nuovi "vipponi" che si aggiungeranno a quelli già presenti è il settimanale Chi nel numero di mercoledì 2 dicembre.

GF Vip 2020, i nuovi concorrenti

A partire dal 14 dicembre nella Casa del GF Vip 2020 entreranno sei nuovi concorrenti già noti al grande pubblico per i loro trascorsi televisivi o per essere parenti di personaggi conosciuti: Carlotta Dell'Isola (Temptation Island), Samantha De Grenet (già concorrente dell’Isola dei Famosi), Ginevra Lamborghini (influencer e stilista, sorella di Elettra Lamborghini con la quale non parla da mesi), Andrea Zenga (figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga), Filippo Nardi (concorrente nel 2001 del GF e grande amico di Barbara d’Urso), Mario Ermito, modello e attore brindisino ex concorrente di Tale e Quale Show .

GF Vip, i concorrenti che vogliono abbandonare

Per nuovi ingressi che si annunciano, altre defezioni sono pronte ad essere ufficializzate dai vipponi che proprio non se la sentono di restare nella Casa del GF Vip fino a febbraio 2021. Dopo Elisabetta Gregoraci, il desiderio di uscire prima del tempo è stato espresso da Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e, in ultimo Dayane Mello. Ora toccherà capire se Alfonso Signorini troverà il modo di convincerli a restare finché il pubblico sovrano lo vorrà oppure se saranno loro stessi a optare di rimanere finché il televoto non deciderà di mandarli via.