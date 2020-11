GF Vip, novità in arrivo: “Entrerà un ragazzo che farà felice Tommaso Zorzi”

Questa lunga edizione del GF Vip prosegue a colpi di novità che trovano grande riscontro negli ingressi di altri concorrenti annunciati e poi realizzati davanti alle telecamere delle dirette televisive di Canale 5. E proprio a proposito del prossimo personaggio che si unirà alla schiera dei ‘vipponi’, giungono le dichiarazioni di Alfonso Signorini che, senza svelare la sua identità, ha raccontato i dettagli che lo renderebbero molto gradito a Tommaso Zorzi, inquilino tra i più vivaci della Casa.

Signorini anticipa l’arrivo di nuovi concorrenti del GF Vip

“È un gran bel ragazzo, compirà trent'anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram”, ha anticipato Signorini in collegamento social con 'Casa Chi' parlando del nuovo concorrente del reality: “Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa”. Sempre a proposito dell’influencer, Signorini ha poi puntualizzato che, in realtà, al contrario di quel che si pensa “Fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi i rapporti prima dell'ingresso di Giulia in Casa non erano certo distesi: non so se i due non si parlavano da uno o persino due anni, ma è così, non si parlavano da molto. Lui l'ha salutata abbracciandola, ma non so quanto durerà questa loro tregua”.

Ma il prossimo vip non sarà certo l’ultimo a varcare la soglia della Casa: “Ci sono un uomo e una donna che lasceranno a bocca aperta i vipponi. E anche chi li guarda”, ha chiosato Signorini. Insomma, un’edizione che di certo non rischia di annoiare quanto ad affollamento di personaggi…