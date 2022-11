Gf Vip, un altro concorrente è positivo al covid: i gieffini si ribellano

La casa del Grande Fratello Vip è diventata un focolaio covid. Continuano ad aumentare i positivi: questa mattina dopo il consueto tampone di controllo un altro vippone è risultato positivo. Alla vista del risultato la produzione ha chiesto che tutti i concorrenti negativi si radunassero nella stanza rossa, perché il vip dorme nella stanza blu, e tutti loro hanno impiegato pochissimi minuti per capire cosa stesse succedendo. Questa richiesta si è vista necessaria per poter sanificare la camera da letto blu.

Così dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e Wilma Goich anche Alberto De Pisis è risultato positivo al coronavirus. E se per primi potrebbe quasi essere vicino il ritorno nella casa insieme agli altri concorrenti, per De Pisis il periodo di quarantena è iniziato solo adesso.

Ovviamente il malcontento tra gli altri vipponi inizia ad essere sempre più palese e ormai tutti si stanno convincendo che prima o poi risulteranno tutti positivi al tampone. Giaele De Donà ha affermato che "ogni giorno perdiamo concorrenti" senza nascondere un velo di preoccupazione e così la regia ha deciso di alzare il volume della musica mentre i gieffini si stavano confrontando su quanto sta accadendo, ma una voce, quella di Luca Salatino, è comunque arrivata alle orecchie di chi stava seguendo la diretta: "Lo ha detto anche il dottore che si fanno i tamponi solo ai sintomatici". Allo sfogo del cuoco, che ha sottolineato come non sia giusto sottoporre tutti a tamponi giornalieri, si è aggiunto anche Edoardo Donnamaria che ha affermato quanto sia sbagliato far uscire dalla casa anche chi è asintomatico.

Antonino Spinalbese ha invece invitato i coinquilini a cambiare argomento, facendo così il gioco della produzione in quanto sa come sia scomodo l'argomento covid.