Caos al Gf Vip tra insulti, offese razziste e boss mafiosi: cosa sta succedendo

La diretta del 3 gennaio ha innescato la bomba, che era pronta a esplodere già da qualche settimana, portando la casa del Gf Vip nel caos. A creare maggiore scompiglio sono state Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, le sorelle Selassiè e Miriana Trevisan. Quest'ultima in realtà si è trovata in un fuoco incrociato tra Ricciarelli e Giacomo Urtis. Ma procediamo con calma.

Tutto è partito dalla presa di posizione di Clarissa Salassié che stanca di vedere continui video con offese diretta a lei e alle sorelle ha deciso di affrontare Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, questo ha creato uno spacco nella casa dove Soleil Sorge si è schierata con la soprano e la ex Miss Italia e Miriana Trevisan con Jessica e Lulù Selassiè. Miriana si è dissociata dalle parole usate da Ricciarelli, che tra le altre cose ha definito "carogne" le principesse, e questo ha fatto infurirare la più anziana della casa. Lo scontro è stato talmente forte che Miriana stava anche pensando di lasciare la casa

E durante la pubblicità è scontro generale tra donne. Lulù, Soleil, Manila, Katia, Miriana... si preannunciano nomination infuocate! #GFVIP pic.twitter.com/WZjlALg0hT — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Katia da’ della TENUTARIA DA CASINO a Miriana. A voi le conclusioni. Le mie sono che Katia andrebbe cacciata con un bel calcio nel sedere. #GFVIP pic.twitter.com/0kudSluciZ — Simona ? (@simo_cantatore) January 3, 2022

Da non dimenticare lo scontro tra Lulù e Soleil, in cui la principessa ha chiesto all'influencer come faccia a stare dalla parte di Katia quando lei era la prima a parlare male di lei quando era "amica" di Alex Belli.

Le liti dopo la diretta e le parole razziste

Le discussioni non accennano a diminuire anzi e ancora una volta è Katia Ricciarelli la protagonista. Durante una lite con Lulù Selassiè la soprano le ha dato della "stronza" e poi le ha consigliato di andare a scuola al "tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla". Lulù ha risposto ribadendo di essere nata in Italia e che forse Ricciarelli è stata abituata male "perché ti hanno fatto credere di essere sto ca**o".

Katia a Lulù: "Vai a scuola... ?al tuo paese? che forse non ti hanno insegnato nulla"

#gfvippic.twitter.com/whf2wnTLxX — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 4, 2022

Le due sono state chiamate in confessionale, dopo hanno parlato con i compagni: Katia con Manila, alla quale confida di non capire perché sia stata ripresa, Lulù con Jessica e Miriana. Trevisan sconvolta dalle parole della soprano ha dichiarato di essere pronta a lasciare la casa: "Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘? Questo è razzismo. Lo ha detto veramente? Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto".

''Viene sempre giustificata per l'età, giucas che ha la stessa sua età non si permette di insultare le persone''



URLALO LULU URLALO#gfvip pic.twitter.com/AfX3WhL7P4 — cri???‍?? (@polveredifate) January 4, 2022

Queste le parole di Katia Ricciarelli a Manila Nazzaro:

“Sono andate tutte a lamentarsi in confessionale. […] Posso dire di aver detto una cosa che per loro è un’offesa, ma che non lo è e che non la ritenevo tale. Poi mi hanno chiesto ‘come mai ha detto questo? Come mai ha detto quell’altra cosa?’. Io non voglio essere messa alla gogna per delle cose che non erano offensive. Ho detto alla ragazza del GF Vip ‘è impossibile che nel 2022 non si possa dire stro**a o termini simili’.. A questo aggiungi la storia delle carogne e il resto… in ogni caso io non ci sto a farmi giudicare così. Ho specificato che non devono guardare soltanto quello che ho detto, ma la causa e guardare il senso delle frasi. Si deve guardare causa ed effetto”.

"Katia Ricciarelli come un boss mafioso"

Ultimo round, almeno per ora, è quello che ha visto scontrarsi Katia Ricciarelli con Nathaly Caldonazzo. Le due non vanno molto d'accordo, ma ieri sono si sono scontrate in molto molto acceso e Katia è arrivata a minacciare la showgirl: "Da quando sei arrivata proprio nebbia totale, questa la pagherai. Te lo dico io per iscritto".

Quando Trevisan ha scoperto come si è comportata la coinquilina ne è rimasta sconvolta e l'ha accusata di comportarsi come un boss mafioso: "Ma chi è, il boss mafioso?". Su Twitter è scoppiata di nuovo la polemica e in molti chiedono che anche Trevisan venga punita proprio come successe a Clizia Incorvaia che fece riferimento a Tommaso Buscetta durante una lite con Andrea Denver.

La casa del Gf adesso è una vera e propria trincea dove nessuno si slaverà dalle dinamiche polemiche.