Gf Vip: Signorini ha scelto le opinioniste della nuova edizione del reality

Alfonso Signorini avrebbe scelto i nuovi, anzi, le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip. Addio a Pupo e Antonella Elia e benvenute Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Gf Vip: Volpe e Bruganelli le nuove opinioniste

A dare notizia Dagospia, che aveva già anticipato la presenza di Volpe nella prossima edizione del reality di Canale 5. Bruganelli, specializzata in marketing televisivo dal '97 è legata a Paolo Bonolis con il quale ha tre figli.

Adriana Volpe dopo un'avventura non brillante a Tv8, con la conduzione di Ogni Mattina, sarebbe il secondo nome di Alfonso Signorini. L'ex conduttrice Rai è stata nuovamente scelta da Alfonso per il Gf Vip, dopo che quasi due anni fa l'aveva chiamata come concorrente del reality. Purtroppo Volpe dovette abbandonare la Casa a causa della positività del suocero al Covid, che pochi giorni dopo è poi venuto a mancare. Proprio dopo la sua esperienxa a Canale 5 il matrimonio con il marito ha iniziato ad avere dei problemi, risale a febbraio 2021 la notizia della loro separazione.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, appartamenti separati

Insieme da vent'anni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno superato tempeste e oggi il loro legame è indissolubile. A Belve, il 24 maggio, Sonia ha parlato della sua relazione con il marito e la figlia Silvia Merito anche di tanti spazi personali, sacrosanti come ha raccontato la produttrice: "Quando si sta insieme a una persona da tanto tempo, ignorarsi può essere la chiave. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra dentro l'appartamento ogni tanto. Si hanno anche appartamenti separati".