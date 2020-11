Gf Vip, Francesco Oppini salvo dopo le frasi sessiste: è bufera

(Nel video Francesco Oppini)

"Una così la porti ai miei amici, la violentano" - parlando di Dayane Mello - e ancora "Una così rischi di ammazzarla di botte", riferendosi a Flavia Vento. Vergognose le frasi pronunciate nei giorni scorsi da Francesco Oppini, che potevano - e dovevano - tranquillamente costargli la squalifica. E invece non è arrivata.

Durante la diretta di lunedì, Alfonso Signorini ha mostrato al figlio di Alba Parietti le immagini in cui ha parlato in questo modo delle due donne. Immediate le scuse, anche se inizialmente Oppini ha provato a spiegarsi: "Letta così fa schifo anche a me. Spiego come è andata. Parlavamo del ristorante di un mio amico, che se porti delle belle ragazze le apprezza. 'L'ammazzano' è un termine forte, ma era detto in modo ironico". Signorini non squalifica ma nemmeno perdona: "L'ironia qui non esiste proprio e credo non faccia ridere neanche te. Fa schifo un discorso del genere. La cosa che mi ha più indignato è che parlando di Flavia Vento, l'hai proprio ribadito 'c'è da alzarle le mani'".

Le scuse di Francesco Oppini

Davanti a tutto questo, Oppini chiede scusa e a testa bassa: "Di fronte a certe uscite bisogna solo stare in silenzio e chiedere scusa perché è una figura terribile. Non posso aggiungere altro. Chiedo scusa sia a Flavia, che a Dayane. Era un discorso finito male. Non sono difendibile, ho fatto una grande cazzata. Se c'è la squalifica l'accetto, è giusto".

Alfonso Signorini: "Abbiamo deciso di non squalificarti"

In ballo c'erano decisioni molto serie, ma alla fine il Grande Fratello ha scelto di salvare Francesco Oppini. "Abbiamo preso in seria considerazione l'idea di squalificarti - gli spiega Signorini - Se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è solo perché hai dimostrato nel corso del programma di avere un grande rispetto nei confronti della tua fidanzata, il che ci fa pensare che la tua posizione sulle donne non è così orribile come quella che hai manifestato in quelle due uscite". Una squalifica, però, invocata e attesa sui social, dove ora piovono dure critiche nei confronti del programma.

Comunque non mi va giù come salvo veneziano lo fecero passate per un assasino quasi invitandolo in tutte le trasmissioni solo per attaccarlo mentre oppini tutto ok perché vuole bene alla fidanzata. Ma non si vergognano gli autori? E chi lo difende è come lui #GFVIP — Francesco (@Frances11901980) November 3, 2020

quindi fatemi capire #salvoveneziano squalificato in bomba..idem @ClementeRusso invece #francescooppini semplice cazziatone e via..non si fa così.. o le regole sn uguali x tt ... o nulla .. qst anno qst gf è squallido @GrandeFratello @GF_diretta #GFVIP5 — 𝔊𝔦𝔫𝔞💙 (@Nene69264669) November 3, 2020

Anche Alba Parietti ha chiesto la squalifica del figlio

Sempre in prima linea per difendere Francesco, stavolta Alba Parietti ha preso la posizione opposta. Altro che tirata d'orecchie, su Instagram la soubrette - che ha fatto sapere di aver chiesto a Mediaset la squlifica del figlio - tuona: "Ragazzi tagliamo corto, se Francesco ha fatto realmente battute (venute male) e ha offeso 2 signore anche solo per il gusto becero della battuta conviviale, (non importa quale fosse il contesto), i toni scherzosi ecc, sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale, toccano sensibilità e temi troppo delicati su cui non ci si deve permettere mai di scherzare. L'utiizzo di certe parole è importante, vanno pesate, soprattutto di questi tempi così violenti e pieni di odio soprattutto verso le donne. (E io ne so qualcosa). Deve chiedere scusa. Senza tante giustificazioni che ce ne siano state o no è totalmente irrilevante. Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate. Il contesto e il tono scherzoso non sono alibi sufficienti, soprattutto se siamo presi ad espempio, parliamo in televisione, a tanta gente, anche se in condizioni particormante difficili, passa comunque un messaggio troppo importante".

Alfonso Signorini perde la pazienza con i vip: "Perché davanti a queste cose nessuno si oppone?"

Inviperito per quanto accaduto, Alfonso Signorini condanna anche gli altri vip: "Perché davanti a queste cose nessuno di voi prende posizione e si oppone? Anche quando Mario Balotelli ha detto quella caz***, perché nessuno gliel'ha detto? La connivenza è uguale alla stupidità altrui. Certi scivoloni non voglio che accadano più, e lo dico anche a chi resta lì, ascolta e non dice niente". Sante parole.