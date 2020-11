Gf Vip, critiche per Oppini che vuole uscire per la fidanzata: Alba Parietti tuona

Il gioco si fa duro al Gf Vip. La notizia del prolungamento del reality fino a febbraio ha messo in seria difficoltà i concorrenti e molti di loro stanno pensando di abbandonare. Elisabetta Gregoraci non riesce a stare ancora altri mesi lontana dal figlio, ma anche per Francesco Oppini inizia ad essere difficile restare lontano dalla fidanzata, Cristina Tomasini.

Il figlio di Alba Parietti vorrebbe lasciare la Casa per tornare dalla compagna, come ha confidato all'amico Tommaso Zorzi: "Ora come ora me ne andrei, stare qui sarebbe una scelta egoista verso la mia compagna. Dover pensare di fare altri due mesi. Sono nove settimane, tantissimo. Mi sento di doverle qualcosa, ha fatto tanto per me". Tante le critiche sui social per lui, che secondo il pubblico del reality dovrebbe rimanere perché sta facendo un bellissimo percorso, soprattutto per staccarsi definitivamente l'etichetta del 'figlio di'.

Alba Parietti: "Io e Cristina insultate per la decisione di Francesco"

Alba Parietti è intervenuta su Instagram in difesa del figlio: "Direi che questi continui attacchi, minacce, giudizi sulla scelta di Francesco siano frutto di qualcosa che non ha nulla a che vedere con il rispetto per la sua vita, i suoi affetti, le sue decisioni. Trovo inaccettabile ciò che leggo in continuazione, questa violenza su di me e quello che io e Cristina (che non ha mai detto una sola parola e vive in totale riservatezza ) stiamo subendo. Io sono felice e molto - si legge nel post - moltissimo grata a chi ha sostenuto Francesco, ma senza fanatismo e ossessioni che portano addirittura a insultare me e la fidanzata qualora lui decidesse di uscire come previsto dal contratto. Francesco farà la scelta autonomamente, la scelta che ritiene opportuna per la sua salute mentale. Stanno crollando in molti perché sono stanchi e vogliono tornare a casa. C'è un carico di pressioni, di stanchezza fisica, ma devono decidere senza pressioni o sensi di colpa. Se tifare per lui significa non rispettare la sua vita e i suoi affetti, la sua malinconia fino al punto di massacrare con messaggi di questo tipo le persone che lui ama, offenderle, vessarle, minacciarle, giudicarle, stressarle fino a farle ammalare vi prego lasciate perdere".

Dietro alla decisione di Oppini potrebbe esserci un motivo importante, che però tiene per lui, come spiega la mamma: "Se si sostiene qualcuno si cerca di capirlo e seguire i suoi reali bisogni. Abbiate rispetto per ciò di cui non siete al corrente e appartiene alla sfera privata. Non intendiamo spettacolarizzare per essere compresi i nostri dolori che devono restare nostri, e soprattutto rispetto di persone riservate come Cristina, che vuole solo ritrovare la sua vita e la normalità, che non cerca i riflettori. Persone come noi, come tutti noi, che hanno gioie, dolori lutti e malattie. Non siano burattini siamo persone in carne e ossa".