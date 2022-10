L'Ordine degli Psicologi apre una istruttoria contro Gegia al Gf Vip

Si è conclusa ieri sera con una squalifica e un’eliminazione “lampo” la vicenda che ha visto protagonista l’ex conduttore di Bim Bum Bam e attore Marco Bellavia, a detta di molti vittima di bullismo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha ritenuto “troppo gravi” le parole di Ginevra Lamborghini (“Si merita di essere bullizzato”), che pure si è mostrata molto pentita, mentre l’80% del pubblico ha scelto di mandare a casa Giovanni Ciacci, considerato fra i più “insensibili” nei confronti di Bellavia.

Si è salvata, ottenendo il 4% dei voti dal pubblico, la comica Gegia, anche lei tra le più bersagliate dal web per le frasi rivolte a Marco Bellavia. A indignare ancora di più il pubblico, il fatto che Gegia sia anche una psicologa regolarmente iscritta all’albo della Regione Lazio.

Ma questo, fanno sapere dall’Ordine, potrebbe cambiare: sono state infatti inviate diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede “vari mesi”, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’Ordine, “verrà sicuramente affrontato”

Fonte: Agenzia Dire