"Bugiarda, fatti caz*i tuoi!": urla e insulti nella casa del GF Vip, volano parolacce (video)

(Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi)

Non c'è pace nella casa del Grande Fratello Vip, segnata da una nuova lite che non ha risparmiato urla e parolacce. Ancora una volta in mezzo alla discussione c'è Antonella Fiordelisi che, dopo gli scontri con Micol e Edoardo, è stata duramente attaccata da Oriana Marzoli. "Vuoi farmi litigare? Vuoi sempre rompere i co*lioni? Bugiarda, fatti i caz*i tuoi" ha urlato la venezuelana quando ha saputo da Sarah Altobello che Antonella le aveva raccomandato di stare attenta alla poca lealtà di Oriana in seguito all'esito del televoto della scorsa puntata.

"Ora basta, vuole che litighiamo. Ma non si stanca di rompere i co*lioni tutti i ca**o di giorni? Oggi sbrocco, questa non mi conosce ancora" ha detto furiosa Oriana: "Dov'è? Dov'è quella deficiente? Dove ca**o è? Devi rompere i cog*ioni tutti i ca**o di giorni? Devi andare a parlare anche con Sarah, vuoi farmi litigare con lei?" ha aggiunto urlando. "Ti consiglio di stare tranquilla perché non stai facendo una bella figura. Ti rendi conto come sei? Sei cattiva da come parli, come urli", ha replicato Antonella.

Lo scontro con Edoardo

La scontro è proseguito con il coinvolgimento anche di Edoardo Donnamaria, definito "cane" da Oriana. "Urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno e adesso tu mi vieni a dire che non posso urlare?" ha chiesto provocatoriamente ad Antonella; "Non ti permettere di offendere Edoardo, tocca me e non lui" ha replicato lei. Le due poi sono state raggiunte da Edoardo e pure da Sarah Altobello, preoccupata che si potesse arrivare alle mani nel corso di una discussione sempre più forte.

“Me lo vieni a dire te che sei quella che urla di più in questa casa, stai urlando per cantare, urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno e adesso tu mi vieni a dire che non posso urlare?”



MIO DIO ORIANAAAAA ?#gfvip #incorvassi #orianistaspic.twitter.com/W7lWmnyzia — soleilandia? (@sisonokevin) December 29, 2022