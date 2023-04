Oriana e Daniele, notte di passione in albergo. I video a letto finiscono sui social

Lui è andato ad aspettarla davanti agli studi del Grande Fratello Vip. E poi, insieme, Daniele Del Moro e Oriana Marzoli hanno trascorso la prima notte di lei, seconda classificata, dopo l'uscita dalla Casa. A raccontare la nottata di passione è proprio la stessa modella venezuelana, che condivide via social alcuni video e foto direttamente dall'albergo in cui i due ex inquilini si sono barricati per la prima serata senza telecamere.

Il primo video è di questa mattina alle 9. "Sono le 9.15 di mattina e ancora non siamo andati a dormire perché stiamo parlando, ci stiamo abbracciando, ci baciamo. Daniele è tenero. Non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare", dice la 31enne sorridente alla fotocamera del telefono. E poi aggiunge un messaggio per i fan: "Comunque ragazzi domani vi vorrò ringraziare in un modo più bello. Mi prenderò il mio tempo. Adesso mi so godendo questo momento". Al suo fianco, Daniele la abbraccia e la invita a togliere lo smartphone proprio per assaporare fino in fondo questo momento: "Quanto sei pesante con questo telefono".

L'amore tra Oriana e Daniele, la squalifica

Com'è noto i due si sono conosciuti proprio nella Casa del Gf Vip ed hanno cominciato una love story sotto l'occhio attento delle telecamere, tra gioie e dolori. Lui è stato espulso dal gioco proprio per un gioco messo in atto con lei e giudicato "eccessivo" dalla produzione: in uno dei filmati che sono circolati in rete, il ragazzo l'ha afferrata per il collo, e le intenzioni scherzose del gesto non sono bastate a fermare la mannaia della squalifica. E così ieri sera Daniele - che non ha potuto prendere parte alla puntata proprio perché squalificato - si è recato fuori dalla Porta Rossa ed è andato ad accogliere la finalista con un van con su scritto "vas a flipar" ovvero "spaccheremo / ci divertiremo". Poi la prima notte insieme fuori dalla Casa.