GF Vip, Oriana è incinta? Dopo il massaggio ad Antonino, la rivelazione: "Ho un ritardo"

Nonostante l'allontanamento dei giorni scorsi, Antonino e Oriana hanno ripreso a parlarsi: sarà per gli ambienti del Grande Fratello Vip condivisi per forza, sarà per un'attrazione che nonostante tutto pare continuare a persistere, i due si sono trovati nuovamente vicini, con lei che ha accettato di eseguire un massaggio all'ex hairstylist. Ma più che il gesto in sé, a scatenare le discussioni social in queste ore è la confidenza che Oriana ha fatto Sarah riguardo a un presunto ritardo del ciclo mestruale, dettaglio che in molti ricollegano alla notte di intimità avuta proprio con Antonino.

Oriana cede alla richiesta di un massaggio di Antonino

Il tira e molla tra Antonino e Oriana, con lui che l'ha allontanata per le frasi sulla figlia, ma anche per le sensazioni provate dopo aver rivisto Ginevra nell'ultima puntata, ha trovato l'ennesimo capitolo poco fa, quando nella notte la venezuelana è tornata a letto con lui per fargli un massaggio a luci spente. In seguito, la rivelazione ripresa da molti utenti che erano sintonizzati sulla diretta Mediaset e hanno commentato le parole che fanno da spunto per ogni sorta di supposizione: Oriana ha detto a Sarah Altobello di avere un ritardo e, a detta di qualcuno, avrebbe anche fatto un test di gravidanza il cui esito, al momento, non è noto.

Sonia in una intervista: -“Avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa”



