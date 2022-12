Gf Vip, Oriana Marzoli contro Antonino: "Mi hai usata come Belen ha usato te"

La ventiquattresima puntata del GVIP si apre con un confronto tra Antonino ed Oriana, e come di consueto non possono che volare scintille. Dopo la grande passione esplosa nelle scorse settimane tra i due non è rimasto nulla, se non odio e rancore.

Oriana all’attacco

“Non è rimasto nulla, niente, neanche un’amicizia”, così Oriana apre il confronto, mostrando di avere il dente piuttosto avvelenato con il coiffeur. Spinalbese tenta di mettere a tacere le malelingue, ma la Marzoli contrattacca: “Sei un bugiardo di mer*a”, asserisce senza giri di parole alzando i toni. Durante la puntata vengono infatti mostrati dei confessionali della Marzoli, che non risparmia al ligure accuse e stoccate, tirando in ballo il suo passato sentimentale.

Oriana come Belen

La regina dei reality spagnoli accosta ciò che che è accaduto in passato tra Antonino e la sua celebre ex Belen a quello che stava succedendo tra loro nella Casa. A detta della venezuelana la Rodriguez avrebbe usato Spinalbese, che ci è rimestato molto male. Stessa cosa che poi lui ha fatto con la stessa Oriana. “Tu mi hai usato come Belen ha usato te. Questo è il karma”. Insomma un po’ di karma a ritroso, dice soddisfatta la vippona.

La Marzoli è furiosa con il 27enne e non le manda a dire al ragazzo. Oriana asserisce di comprendere Belen e capisce bene perché la showgirl argentina ha voltato le spalle al gieffino per tornare tra le braccia dell'ex Stefano De Martino. “Belen adesso la capisco perché Stefano è strafigo…Posso capirla se paragoni un po’. Lei gli ha fatto ciao ciao torno con il mio ex”, dice malignamente l’influencer.