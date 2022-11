Gf Vip, le confessioni nella notte di Antonino e Oriana: lui vuole fare "un passo serio"

Se son rose fioriranno e al momento la relazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli non è ben chiaro se sboccerà o meno. I due dopo i primi giorni di passione si erano molto allontanati, per volere soprattutto dell'ex di Belen Rodriguez, ma dopo la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip qualcosa, forse, è cambiato. "Volevo fare le cose con calma, faccio dieci passi in avanti e duecento indietro, mi sento un ragazzino ma sono anche un padre", ha dichiarato Spinalbese in puntata e questo per Oriana è stato un colpo.

Tra i due dopo la puntata il discorso è continuato, Oriana ha anche pianto per Spinalbese e l'ex hair stylist ha sottolineato quanto detto: "Ho delle paure, ho sentito da parte tua questo sentimento, che corrisponde anche al mio, ma sono impaurito". "Sai cosa capisco io quando mi dici che hai paura? Che hai paura di stare con me" ha ribattuto Oriana. "Sono arrabbiata con te! Tu hai detto che hai paura di stare con me! Tu mi hai detto che ‘il problema non sei tu ma sono io’, questa frase la dicevo io ai ragazzi quando non mi interessava più conoscerli. Quindi se tu me l’hai detta significa che non vuoi più conoscermi", ha ribadito Marzoli.

Spinalbese, messo al muro, ha confermato di provare dell'interesse molto forte, ma al momento la paura è più forte: "Dentro di me non sto benissimo, non mi riesco a lasciare andare naturalmente. Devo sforzarmi".

"Con le telecamere non ci vado d'accordo - ha detto Antonino che poi si è dichiarato a Oriana, ma ha voluto sottolineare quanto si sia sentito costretto -, posso fare lo scemo ma sto sulle mie. Dopo 7 giorni io mi sono sentito il tuo uomo, avevo già delle paure e dopo 7 giorni mi sono sentito impotente. Io non riesco a fingere. Voglio fare un passo serio, da persona matura. Ora mi relaziono con te, non è che finisce il programma e ognuno va per le sue. Per me il rapporto dovresti portarlo anche fuori". Marzoli a questo punto lo ha incolpato perché nel suo discorso ha pensato solo a se stesso: "Se hai paura perché ti senti il mio uomo, come vuoi che io mi senta? Che non vuoi conoscermi perché hai paura, pensi che io stia correndo".

"Non volevo ferirti e non volevo ferirmi" ha concluso Spinalbese: dopo il confronto i due si sono uniti agli altri Vip per chiacchierare e bere insieme del vino.