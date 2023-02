Gf Vip, Oriana Marzoli è stata in carcere, avrebbe morso il suo ex fidanzato

Oriana Marzoli, dopo una lite con il suo fidanzato è stata in carcere. Se non eravate a conoscenza di questa vicenda spiacevole della vita della gieffina spagnola, nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Alfonso Signorini ha deciso di affrontare la questione e svelare dettagli inediti su una delle concorrenti più discusse di questa edizione del reality show.

Oriana, infatti, incalzata da Signorini, nonostante non volesse affrontare questo tema che la fa ancora soffrire ha deciso di raccontare la sua storia anche dopo aver capito che, ormai, era di dominio pubblico e, così, ha parlato a cuore aperto di quella folle notte in cui è finita in carcere insieme al suo ex Eugenio Gallego con cui ha vissuto una storia d'amore molto tormentata.

"Vabbè lo dico, l'ho spiegato anche in Spagna - ha esordito Oriana per poi raccontare cosa è successo in quella particolare notte -. Abbiamo fatto una serata, lui è sparito perché, andava a cercare, come sempre, donne. Poi siamo tornati a casa, lui mi ha preso il telefono, poi io ho preso il suo e ho trovato tantissime cose. Ho chiamato mia madre per chiederle di chiamarlo e dirgli di andarsene da casa mia perché non volevo stare con lui. Mia madre ha chiamato e, visto che lui non rispondeva, si è spaventata e ha chiamato la polizia. Sono venuti a casa e abbiamo trascorso la notte in prigione".

"Non mi manca" - ha poi chiarito Oriana, che nella casa si è avvicinata a più uomini, prima Antonino Spinalbese e poi Daniele Dal Moro, sull'ex Eugenio e ha chiarito la questione del "morso" che secondo i tabloid gli avrebbe dato.

"Ma tu gli hai dato un morso?", le ha, infatti, chiesto Signorini e Oriana ha ammesso di averlo fatto ma per un motivo ben preciso: "Non sono pazza, lui si è comportato in un certo modo e io ho risposto. Ho dato tutto a questa persona, quella notte mi ha tagliato le mutande".

Oriana, però, adesso ha voltato pagina e ha chiarito che non tornerebbe mai con il suo ex, neanche se lui si presentasse davanti a lei, ora è tempo per nuovi amori e meno drammi.