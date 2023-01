Gf Vip, tutti contro Oriana Marzoli: la cenere nel bicchiere e quella parola di Donadei (VIDEO)

Ormai è chiaro che Oriana Marzoli non è particolarmente amata all'interno della casa, ma due episodi, che sono successi nelle scorse ore, hanno particolarmente infastidito i suoi fan tanto che sono arrivati a chiedere la squalifica per Davide Donadei.

Tra l'ex volto di Uomini e Donne e Marzoli non si è creato un buon rapporto, anzi, ma se davvero il commento era riferito a quanto la concorrente stava dicendo potrebbero essere presi dei provvedimenti seri nei confronti di Donadei. Oriana Marzoli stava giocando a fare la lotta con Luca Onestini e ad un certo punto nella casa è iniziata a risuonare la frase: "Oddio, non respiro" pronunciata proprio dall'attrice venezuelana. Davide, che si trovava in cucina, sembrerebbe aver risposto a quelle esclamazioni con un "Magari". Questa esternazione ha lasciato di sasso molti amanti del Grande Fratello Vip facendo nascere una vera e propria rivolta contro l'ex tronista.

Lo scherzo di Tavassi

A questo episodio se ne va ad aggiungere un altro, meno grave ma non meno umiliante. Oriana senza saperlo ha bevuto della cenere. Edoardo Tavassi le ha organizzato questo scherzo con il benestare di Edoardo Donnamaria al quale è andato a raccontare il tutto molto soddisfatto.

In quel momento Oriana stava parlando di quale fosse o non fosse il suo bicchiere e mentre era girata di spalle Tavassi ha fatto cadere la cenere nel suo calice, la vippona non si è accorta di nulla e lo ha bevuto. Nel video che circola su Twitter è ben udibile la conversazione che hanno avuto i due gieffini: Tavassi spiega "Gli ho buttato la sigaretta dentro" e Donnamaria risponde "Si beve pure la sigaretta questa". Chissà se Alfonso Signorini affronterà questi due argomenti durante la diretta.

