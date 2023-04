La storia tra Oriana e Daniele è seria: lui l'ha portata a casa sua

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono più uniti che mai. Da quando è finito il Grande Fratello Vip non si sono più lasciati e con tanto di notte di passione in hotel. "Non sapete quanto è bello potersi fare la doccia senza avere le telecamere puntate e senza il costume da bagno! È bellissimo è un'altra roba completamente", commenta lei prima di uscire nel centro storico di Roma. I due si concedono un giro alla fontana di Trevi, con tanto di foto, e poi visitano il Colosseo, ma solo da fuori, e infine uno stop in un bar.

Dopo la giornata da turisti sono andati alla stazione di Termini e sono saliti su un treno, direzione? Verona, la città natale di Daniele. L'ex vippone ha così mantenuto la promessa che aveva fatto a Marzoli ovvero che usciti dalla Casa più spiata d'Italia l'avrebbe portata alla sua di 'casa'. Questo viaggio ha letteralmente mandato in visibilio i fan della coppia e infatti sui social sono centinaia e centinaia i messaggi di giubilo per questo nuovo tassello della loro storia che ormai può essere considerata d'amore.

Sui social Instagram Oriana ha condiviso una foto con Daniele mentre i due sono a Castel San Pietro, un edificio militare che si trova su colle san Pietro a Verona e dal quale si gode di un bellissimo panorama sulla città.

La stessa cosa aveva fatto nel 2019 con Martina Nasoni: i due si erano conosciuti al Gf Vip 7, proprio com'è successo con Oriana, e si sono innamorati. Il loro rapporto è stato molto criticato, ma i due non hanno badato alle critiche e si sono goduti gli anni insieme fino a quando non si sono lasciati. La loro storia oltretutto non si è conclusa nel migliore dei modi e la settimana che Martina ha trascorso nella casa, come sorpresa per Daniele, ha riacceso il sentimento di rabbia in Dal Moro. Gli scontri non sono mancati, ma è stato il gesto che lui ha fatto subito dopo la squalifica a rendere ben evidente il clima teso che c'è tra di loro: lui ha buttato nella spazzatura il libro che lei ha scritto e nel quale racconta la storia della sua vita e della malattia.