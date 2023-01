Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dai baci nell'armadio a quelli nel letto (VIDEO)

Continua ad essere avvolta nel mistero la relazione che c'è tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due sembrano giocare al tira e molla. Durante la diretta di ieri sera Dal Moro ha rilasciato delle dichiarazioni forti riguardo alla vippona specificando che fisicamente gli piace molto, ma nulla di più (parole che ha prontamente smentito nel post puntata).

"Se Oriana mi piace? Ma sì è carina. Lei è una ragazza che ha delle caratteristiche che mi piacciono. Esteticamente mi piace, è molto carina. Ma non potrei mai avere una storia con lei. Perché lei dice: 'Io che sono bellissima e non mi vogliono'. Quello che non capisce è che queste cose vanno bene a 20 anni, ma poi ci sono cose più importanti dell’essere belle".

Da quanto dichiarato dal vippone quindi il pubblico non dovrebbe aspettarsi l'inizio di una storia, ma qualcosa non quadra e infatti il dopo puntata è stato ricco di rivelazioni e azioni.

Cosa è successo dopo la puntata

Daniele parlando con Nicole Murgia, nel post diretta, ha rivelato alcuni dettagli piccanti interessanti che hanno lasciato non poco sorpresa la vippona: "Io mi fido di quello che lei (Oriana, ndr) mi dice. Mi ha detto 'a me Daniele non piace, qui dentro mi piace un altro'. Poi non è che sto a vedere gli atteggiamenti che ha con te. Perché io mi baso su quello che mi racconta. Poi però oggi arrivo a un punto grazie a quello che mi hai detto, cioè 'guarda che Oriana l’altro giorno mi ha chiuso nell’armadio per baciarmi' o 'guarda che Oriana si infila nel mio letto alle 5 la mattina'".

A questo punto Daniele ha voluto chiarire la sua posizione: "Lei ti dice che non gli piaccio, ma non è quello che lei dice a me te lo assicuro. E lascia stare queste due occasioni del letto e dell’armadio che ti ho raccontato. Perché ci sono tanti episodi e atteggiamenti. Se non hai il salame sugli occhi si vede tutto. Io non ti dico tutte le cose che lei mi dice sotto o quando non ha il microfono. Ma ti posso assicurare che a me non dice che non gli piaccio".

Dopo la puntata tra Daniele e Oriana c'è stato un confronto in cui il primo ha spiegato meglio le sue parole: "Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso". I due si sono abbracciati ed ecco che Dal Moro fa ha fatto la sua mossa: "Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso". I due si sono stesi sul letto e dopo un po' di coccole ecco che lei gli ha confessato di provare dell'interesse: "Tu lo sai che io ci tengo. E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento".

Dopo alcuni baci a stampo sono andati a parlare in veranda e Dal Moro gli ha fatto alcune domande sul suo comportamento: "Mi devi spiegare perché tu a Nicole dici delle cose e a me delle altre. A lei hai detto che non ti piaccio. Tu devi essere chiara con lei e no non lo sei! Tu lo sai che io dico la verità anche quando mi torna contro e questo è palese. Tu vieni da me e mi dici che ti vorresti avvicinare a me, ma che hai paura di ferire Nicole. Che poi tra me e te c’è del feeling e si vede e quindi è impossibile che Nicole non l’abbia capito. Io poi non sono uno che fa così con tutte. Tu impara però ad essere più chiara e sincera".

Queste parole hanno fatto finalmente chiarezza sui loro sentimenti e così dopo un po' i due sono tornati in camera e sotto le coperte si sono scambiati un bacio molto appassionato, questo si capisce dalle registrazioni audio dei microfoni. Chissà nei prossimi giorni, e, soprattutto, quando tornerà Antonino Spinalbese cosa succederà.