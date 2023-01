Gf Vip, urla nella notte tra Danele e Oriana: Dal Moro si rotola in giardino (VIDEO)

Sembrava amore e invece dopo l'ultimo post puntata è evidente che tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli la relazione non possa andare avanti. La lite ieri sera sarebbe nata da un'affermazione di Daniele su Nicole Murgia, parlando con Oriana il gieffino le ha detto: "Guarda che lei prima mi ha detto 'tu vuoi le persone vere e poi ti baci Oriana'. Ti ha dato della falsa e tu la tieni come amica! Svegliati e guarda chi sono i tuoi amici. Solo di me ti puoi fidare". Murgia ha subito chiarito la situazione affermando che no quell'interpretazione era completamente sbagliata e Oriana ha scelto di credere all'amica.

Questo ha fatto arrabbiare Dal Moro e così hanno iniziato a litigare e hanno tirato in ballo situazioni personali e soprattutto questioni amorose ed è stato più volte sottolineato come non ci sarebbe abbastanza interesse da nessuna delle due parti. "Tu dice che a me non frega nulla? Lo pensi te! – ha urlato Daniele – Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni. I tuoi fan ti hanno detto che ti puoi fidare solo di me qui dentro. Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla!".

Ma Oriana non approva nessuna delle parole di Daniele: "Ma cosa dici? Dopo la seconda notte insieme il giorno dopo mi hai ignorata! Questo non è avere interesse. Cosa avrei dovuto fare? La verità è che non sei interessato tu. Io ho anche pianto tra le tue braccia e non so piangere per finta".

Tra i due poi c'è un attimo di tregua, Marzoli è tornata dai compagni e si è messa a parlare con loro, mentre Daniele si è rifugiato tra Antonella, Nikita e Davide, ma dopo poco ha deciso di tornare a parlare con Oriana. "Mi sono scordato di dirti una cosa - ha chiosato Dal Moro -. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo".

E quando Marzoli si è voltata e se n'è andata lui ha iniziato a urlare: "La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora".

Lo sfogo in giardino di Dal Moro, Tavassi: "Ma sei ubriaco?"

L'ultima parte dello show andato in onda ieri sera ha visto come protagonista solo Dal Moro. Come riporta Biccy, il concorrente si sarebbe rotolato a terra e avrebbe continuato a urlare per sfogarsi in compagnia di Antonella, Davide e Tavassi.

"Ragazzi ha negato! Vi giuro le comiche. Lei dice che in Spagna al Gf sc***no e fanno di tutto. Ma qualcuno le dice che siamo in Italia?! Mi stava mentendo in faccia, volevo strapparmi i capelli e urlare 'no non farlo'. Datemi una cicca che sto impazzendo - un lungo sfogo quello di Dal Moro che ha lasciato un po' interdetti anche i suoi amici -. Sta ragazza quanto è falsa? Per un gioco si vendono l’anima, queste si strapperebbero l’anima per due follower de me*é*a. Che sfi**te. Ma l’onestà e i valori non contano nulla? Per un gioco questa svende la sua persona. Qualcuno le dice che quando esce dal Gf resta Oriana che salta da un fosso all’altro?! Non è che esce e diventa Lady Gaga".

Edoardo Tavassi particolarmente incredulo di fronte a questo flusso di coscienza invita Dal Moro a calmarsi: "Ma sei ubriaco? Tu stasera stai proprio impazzendo, ti devi tranquillizzare".

daniele: “una come te sai quante ne trovi in giro? a centinaia”

vi potete indignare quanto volete ma se non vi rendete conto che il primo a far passare oriana come una poco di buono è daniele siete ottusi #gfvip pic.twitter.com/EKNlCejV01 January 17, 2023