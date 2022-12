Gf Vip, la concorrente mima un atto sessuale con la statuina del presepe. È polemica

Vera e propria macchina da guerra dei reality show, Oriana Marzoli ha trovato modo di far parlare di sé anche in questa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in queste ore infatti la concorrente è al centro delle polemiche per aver mimato un atto sessuale con una statuina presa dal presepe che è presente all'interno del loft di Cinecittà. Un gesto che le sta pesando l'accusa di sessismo.

Com'è noto infatti le statuite del presepe del reality show di Canale 5 rappresentano proprio i concorrenti in gioco. E, ad attirare l'attenzione di Oriana, è stata quella della collega Nikita, che ha preso ed avvicinato alla statuina dell'altro collega Luca Onestini. Più precisamente all'inguine di Onestini, in un tentativo di rappresentare una scena di sesso orale. Presente lì di fianco, Luca ha subito tolto la statuita dalle mani della ragazza, ma ormai il danno era fatto e le telecamere avevano ripreso tutto. O comunque avevano ripreso abbastanza per far sì che in rete si scatenasse il dibattito.

Il motivo del gesto di Oriana è da ricercare nel fatto che, proprio in queste ore, Nikita si è dichiarata al bel Luca, ricevendo in cambio un sonoro due di picche. Un vero e proprio sfottò insomma, che però il pubblico non sta apprezzando.

Oriana, macchina da reality

Che Oriana fosse il personaggio giusto per alimentare attenzione attorno alla trasmissione di Signorini era cosa nota ancor prima dal suo ingresso. Già all'estero infatti ha preso parte a molteplici programmi televisivi, confermandosi funzionale agli ascolti degli show. Tra questi, Uomini e Donne in versione spagnola, ma anche Supervivientes, ovvero l'Isola dei Famosi spagnola, dove si trovò a litigare con la nostra Valeria Marini.