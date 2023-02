Oriana Marzoli, è polemica per l'orribile gesto verso Antonino Spinalbese. Chiesta la squalifica

È ancora polemica su Oriana Marzoli che è stata protagonista di un gesto verso Antonino Spinalbese per cui i fan hanno chiesto una squalifica immediata, o perlomeno, qualche provvedimento da parte della produzione del Gf Vip. La concorrente più chiacchierata di questa edizione del reality, che sembra avere un grande favore da parte del suo conduttore Alfonso Signorini, è finita al centro di una grossa polemica dopo un suo gesto che nessuno, né fuori né dentro la casa, ha apprezzato.

Oriana, infatti, ha preso una foto dell'ex fidanzato di Belen Rodriguez, con cui aveva avuto un breve flirt a inizio programma, per poi strapparla con violenza, buttarla a terra, camminarci sopra e addirittura, sputarci su. Un gesto sprezzante che tutti hanno definito esagerato e di cattivo gusto. Inoltre, questo comportamento della venezuelana, ha anche fatto tornare in mente lo spiacevole episodio dello sputo di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon per cui era stata oggetti di una bella ramanzina di Signorini. Succederà la stessa cosa a Oriana?

La genesi del gesto di Oriana Marzoli

Ma come mai Oriana ha sputato sulla foto di Antonino? Qual è stato il motivo scatenante di questo attacco d'ira e di disprezzo? È successo tutto sabato sera quando, in occasione della festa di San Valentino, Oriana, quando Edoardo Donnamaria le ha lanciato al volo la foto di Antonino Spinalbese, lei ha prima mimato un conato di vomito e poi ha sputato sulla foto, l'ha stracciata e gettata a terra per calpestarla con disprezzo. Un gesto che ha fatto subito discutere e che non è passato inosservato né fuori né dentro la casa del Grande Fratello. Lo stesso Edoardo Tavassi, testimone, ha subito detto: "No, queste cose no. Oriana no" e il pubblico a casa ha subito chiesto provvedimenti se non la squalifica di Oriana.

Ma cosa deciderà di fare Alfonso Signorini? Staremo a vedere.