GF Vip, Oriana si ustiona sedendosi per sbaglio sulla piastra per capelli: il video

Incidente per Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip: la concorrente venezuelana si è bruciata una gamba sedendosi per sbaglio sulla piastra rovente per capelli lasciata sullo sgabello. Un'esclamazione colorita urlata per il dolore dalla concorrente è stata registrata dai microfoni del reality prima che venissero silenziati dalla regia che comunque ha continuato a riprendere Oriana soccorsa da Nikita. Insieme le ragazze sono andate in bagno per mettere dell'acqua fredda sulla parte posteriore della coscia scottata dalla piastra, poi le telecamere della diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity si sono spostate su un'altra zona della casa per permettere l'intervento di un medico che valutasse la gravità della situazione. In seguito, infatti, la produzione è intervenuta con una crema specifica per alleviare il suo fastidio dopo la scottatura.

Come sta Oriana Marzoli? Dopo l'accaduto Edoardo Tavassi e i compagni presenti le hanno chiesto se tutto andasse bene, ma anche stavolta la regia ha lasciato le immagini e rimosso nuovamente l'audio così da non consentire di sapere quale sia stata la effettiva risposta di Oriana.