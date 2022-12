Gf Vip, Orietta Berti contro Pamela Prati: la lite e il coinvolgimento di Silvia Toffanin

(Il video della lite tra Berti e Prati)

Era uno scontro inaspettato quello tra Pamela Prati e Orietta Berti, ma non si può dire altrettanto del ritorno nella casa dell'ex gieffina per un confronto con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Proprio dalla discussione tra le tre, sul caso Mark Caltagirone, è scaturita poi la lite con l'opinionista che non poteva più tenersi per sé la sua opinione.

Berti ha aspettato che Prati avesse quasi finito il confronto quando l'ex concorrente afferma: "La mia storia l'hanno capita tutti in Italia, tranne Patrizia, Wilma, Sonia e Orietta che sono donne insensibili". Ecco che l'opinionista passa all'attacco e replica all'affermazione di Pamela: "Volevo dire a Pamela che dice che ci sono solo quattro persone in Italia che non credono alla sua storia, Patrizia, io, Sonia e Silvia Toffanin, che vada a vedere il profilo social del Grande Fratello da quando è entrata e vedrà che c'è tutta Italia, di cui solo forse un quarto le crede, che non le crede, non ci credono mai alla tua storia".

"Io non ti crederò mai - ha poi aggiunto Berti -. Offendi la mia intelligenza, offendi la mia intelligenza di donna normale. Perché lo so come vanno queste cose nel nostro ambiente, quando una cosa non va più ne facciamo una nuova per farla andare. Lo so bene, sono 55 anni che sono in questo ambiente quindi lo so come funziona".

"Ok brava Orietta, grazie" ha chiosato Prati. "No, io non sono brava, sono solo sincera" ha aggiunto Orietta. "La gente dice che la ferma" si è intromesso nella discussione Alfonso Signorini. Ma l'opinionista è rimasta fedele alla sua linea: "Sono contenta per lei che la gente abbia già dimenticato tutto". "No, la gente non ha dimenticato ma sa leggere" ha risposto alterata Prati.



Ma lo scontro tra le due non è finito e la cantante ha chiosato: "Eh infatti io sono analfabeta e sono contenta di essere analfabeta". "No, non sei analfabeta ma sei una donna che non ha sensibilità" ha voluto precisare Pamela. "Proprio io?" ha chiesto non senza stupore l'opinionista.

Lo scontro tra le due è finito così, ma non è detto che nelle prossime puntate qualcosa non infiammi di nuovo il dibattito.