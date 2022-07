Gf Vip, Orietta Berti opinionista: la conferma

Sciolte le riserve sul cast in studio della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Confermata Sonia Bruganelli come opinionista - nonostante avesse assicurato che non sarebbe tornata perché alle prese con altri impegni televisivi (dietro le quinte) - mentre per Adriana Volpe non c'è stato niente da fare. Al suo posto, sulla poltrona rossa, arriva Orietta Berti.

La cantante 79enne, che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno ha visto esplodere la sua popolarità anche tra i più giovani, sta vivendo un periodo professionale d'oro, dividendosi con successo tra palchi di tutta Italia e tv, ospite richiestissima e protagonista di 'Quelle brave ragazze', il programma di Sky Uno che la vede protagonista insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi. Alfonso Signorini l'avrebbe corteggiata a lungo per averla a bordo del reality di Canale 5, certo del suo appeal sul pubblico di ogni età.

Dopo settimane di rumors, ecco l'annuncio sui profili social del conduttore e delle due opinioniste (che promettono di essere una coppia super). Signorini al centro, affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, questa la foto ufficiale della squadra della prossima edizione del Gf Vip, mentre sui concorrenti in lizza ancora non trapela nulla. L'altra notizia è la data. Il reality dovrebbe iniziare lunedì 19 settembre, ma fanno sapere: "Forse si parte il 12 settembre". Il conto alla rovescia è iniziato.

Il post condiviso da Alfonso Signorini