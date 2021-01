Gf Vip, Stefania Orlando ha perdonato l'ex marito: "E' un uomo straordinario"

Orlando in diretta tv ha dichiarato di aver sofferto molto per le dichiarazioni dell'ex marito ma che "è sempre stato una persona straordinaria e altruista"

Stefania Orlando ha vissuto una settimana difficile. Dopo la scorsa puntata, in cui ha potuto leggere e ascoltare ciò che l'ex marito Andrea Roncato ha raccontato sulla loro storia (che sarebbe finita, secondo Roncato, per il tradimento della Orlando). Nella notte Stefania, in preda ad una crisi di pianto e tristezza, ha provato ad abbandonare la Casa.

Signorini non poteva non parlare dell'accaduto e infatti ha deciso di dedicargli l'apertura della puntata di questa sera.

Il conduttore ha chiesto espressamente alla showgirl il perché della sua reazione, "Non ho mai parlato di Andrea e quando l'ho fatto è stato in modo carino e affettuoso. Soffrire questa invadenza da parte sua nel mio percorso mi ha fatto male. Dopo la fine della nostra storia c'è stata una complicità, un volersi bene, un'amicizia. Non capisco il bisogno di andare a ripescare particolari di qualcosa che fa riferimento a più di 20 anni fa". "Andrea è sempre stato una persona straordinaria, altruista, un uomo buono" ha concluso Stefania.

Zorzi è stato fondamentale per Orlando, insieme hanno superato la crisi e, come ha sottolineato Signorini, "aiutando Stefania hai aiutato anche te stesso".