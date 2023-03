Il padre di Donnamaria rompe il silenzio sulla squalifica del figlio: l'attacco al Gf e a Signorini

Vincenzo, il padre di Edoardo Donnamaria, ha aspettato che il figlio uscisse dal gioco, nel suo caso dopo una squalifica, per dire apertamente cosa pensa del programma. Già domenica, con la pubblicazione della foto che ritraeva il figlio sopra a un lettino ospedaliero e con di fianco una flebo. Quello scatto voleva dimostrare che la permanenza nella casa aveva provato il figlio a differenza di quanto dicono in molti.

Dopo la diretta di ieri sera, alla quale Edoardo no ha potuto prendere parte in quanto squalificato, e dopo la sorpresa - con tanto di fuochi d'artificio - che ha organizzato a Antonella Fiordelisi Vincenzo ha condiviso un tweet in cui ha chiarito la sua idea sul programma e su come suo figlio sia stato utilizzato ai fini dello share. Un'invettiva arrivata non a caso dopo la dura decisione della produzione e di Alfonso Signorini.

"Sono molto meno dilettanti di quello che pensate - così inizia il messaggio sfogo di Vincenzo -. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse".

Ecco poi l'attacco diretto a quello andato in onda lunedì sera e a quello che secondo lui è successo nei giorni successivi all'eliminazione: "Hanno fatto prima mezz’ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d’artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse". "E tutti aspetteranno l'ingresso di Edo nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto gratis, ragazzi! Questi sono geni…altroché storie", con queste ultime frasi Donnamaria ha voluto comunicare ai fan di Edoardo che lui non è stato pagato da quando è uscito dal programma, ma che è ancora lui al centro del dibatto e che crea interesse nello spettatore, per questo la produzione del Gf sarebbe geniale.