GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo furioso con Alex Belli: il duro sfogo sui social

Dopo l’intervento dello staff di Manuel Bortuzzo e gli utenti che chiedono provvedimenti, adesso è il padre del concorrente del GF Vip a intervenire contro Alex Belli per la discussa frase riferita al ragazzo.

La vicenda è diventata nota nelle ultime ore: durante un momento di svago con Soleil Sorge e Davide Silvestri, Alex Belli, parlando di un presunto musical da mettere in piedi con i gieffini, ha affermato ridendo: "A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo ‘eliminare’, uno alla volta tutti cadiamo". "L’ultimo a cadere è Davide", ha aggiunto Soleil, seguita da Belli che si è lasciato andare alla battuta infelice: "No, ultimo rimane Manu perché non può cadere". La risata non ha trovato la complicità dei compagni, in quanto chiaro riferimento alle condizioni del nuotatore, costretto alla sedia a rotelle dopo esser stato raggiunto anni fa da un proiettile.

Franco Bortuzzo ha quindi commentato l’accaduto, dedicando ad Alex Belli un post che ha ben espresso la sua rabbia: "Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato, tu sei caduto di stile sempre che tu ce l'abbia".

Il commento dell’uomo ha trovato il sostegno di migliaia di fan che, come lui, hanno condannato una frase decisamente lontana da ogni forma di ironia: "La cosa peggiore è farlo alle sue spalle. Questo é "ridere di" ( atto deprorevole) che é molto diverso del "ridere con" la persona, quest'ultimo rappresenta un momento per sdrammatizzare. Sempre che sia il diretto interessato a volerlo . La derisione ,invece, al contrario é un atto di pura insensibilità" ha scritto qualcuno; "Mi sono sentita mortificata io, spero vivamente che quel personaggio venga espulso da questo reality. Noi abbiamo bisogno di persone come Manuel", ha aggiunto qualcun altro. E adesso non resta che aspettare domani per vedere come Alfonso Signorini tratterà il caso durante la puntata in diretta su Canale 5.