Dal padre di Manuel Bortuzzo un messaggio "social" per Sophie Codegoni

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, si intromette nelle dinamiche di gioco del figlio al Grande Fratello Vip. Dopo la sorpresa fatta all'atleta nelle scorse settimane e l'intervista rilasciata nella giornata di ieri, adesso l'uomo condivide una Instagram Stories a proposito di Sophie Codegoni, ovvero colei che sta mettendo a rischio la love story tra il ragazzo e Lulù.

Franco Bortuzzo e i post per Sophie

Non è chiaro quale sia l'intento del signor Franco, ma tutto lascia immaginare che l'uomo faccia il tifo per il rapporto tra Manuel e Sophie. Nel primo post, infatti, ha condiviso una foto di Sophie che fa segno di silenzio e guarda in camera, "post muto" è la didascalia a corredo. Nel secondo, poi, ha messo uno scatto di Sophie intenta a festeggiare col figlio durante un party organizzato dalla produzione nel loft di Cinecittà.

"Lulù? Non è donna per mio figlio"

A lasciar intendere che Franco faccia il tifo per Sophie è anche un'intervista rilasciata ieri sera da Franco Bortuzzo. Intervista in cui diceva chiaramente che non riteneva Lucrezia una donna ideale di Manuel, anzi. "Non credo al colpo di fulmine - ha dichiarato - Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto".

E, guarda caso, a mettersi in mezzo a Manuel e la giovane principessa Lulù è stata proprio Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne che ricordiamo essere single dopo la rottura dall'ex corteggiatore Matteo Ranieri.