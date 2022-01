Gf VIp: accuse a Miriana Trevisan, Pago furioso minaccia vie legali

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata molto accesa e Miriana Trevisan, nonostante si sia difesa, è stata una delle vippone che più è rimasta ferita, e colpita, dalle strategie di gioco. È stata accusata di non comportarsi "come una madre" da Katia Ricciarelli e da Giacomo Urtis di essere una mangia-uomini. Pago, il suo ex marito, si è sentito in dovere di prendere le difese della madre di suo figlio e ha commentato quanto accaduto sui social, minacciando vie legali.

Tutti contro Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli e la parte da antagonista, dopo aver discusso con le sorelle Selassié se l'è presa con Miriana Trevisan perché si era dissociata da quanto detto dalla soprano (aveva dato della carogna a Lulù) e questo ha scatenato l'ira di Katia: “Tu saresti madre? Allora stai attenta a come ti comporti", parole che somigliano molto ad una minaccia.

Miriana sconvolta si è alzata e se n'è andata dal salotto: "Sì, sempre sono una madre. Ragazzi io me ne vado, mi fa schifo questa cosa". Signorini è stato costretto a intervenire di nuovo per sedare gli animi.

Per Miriana la serata ha scoperto cosa ha detto Giacomo Urtis a Soleil Sorge, alle sue spalle. Urtis ha descritto Miriana come una mangia-uomini, che li usa solo per il suo tornaconto per poi abbandonarli, in particolare si sarebbe fatta comprare da un amico delle scarpe da 20-30 mila euro. su come Trevisan userebbe gli uomini per farsi comprare scarpe (da 20 o 30 mila euro) e poi li abbandonerebbe. Miriana è rimasta allibita: "Mi fa schifo e mi dispiace perché Giacomo sa tanto di me". Urtis si è limitato a fare le sue scuse imbarazzato.

Una confidenza di Giacomo fatta a Soleil... si parla di Miriana. Che resta totalmente spiazzata davanti a queste parole. #GFVIP pic.twitter.com/aMwZL2PUOm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Ecco allora che Pago su Instagram ha pubblicato una storia eloquente: "Le parole pronunciate questa sera da 'alcuni' concorrenti del Gf Vip nei confronti della mie ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più nel rispetto soprattutto di nostro figlio".