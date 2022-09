Il grande ritorno di Pamela Prati al Gf Vip è da vera diva: "Ora sono diversa, vi stupirò!"

Era il 2016 quando entrò la prima volta nella casa del Grande Fratello, allora condotto da Ilary Blasi, e si era subito fatta riconoscere per le sue litigate con Valeria Marini, per aver offeso in diretta tv Alfonso Signorini e per la sua squalificazione dopo quell'iconica frase del "Chiamatemi un Taxi" che è entrata nella storia del reality show. Oggi, sei anni dopo, Pamela Prati torna come concorrente del Gf Vip e il suo ingresso nella casa è davvero in grande stile. Con un abito lungo giallo ricoperto di pailette, l'ex subrette del Bagaglino si è subito esibita, con tanto di corpo di ballo, davanti al portone rosso della Casa di Cinecittà intonando il brano "Que te la pongo" e, emozionatissima, dopo il suo show, ha salutato tutti come fosse una vera e propria diva.

"Sono una soubrette, ho lavorato con mostri sacri dello spettacolo e sono la vostra "Pamela nazionale" - ha rivelato la Prati nel suo video di presentazione aggiungendo - Questa volta non mi dovete fare arrabbiare. Vi prometto che vedrete una Pamela diversa che vi stupirà. L'amore? Ho iniziato la storia d'amore più importante della mia vita, quella con me stessa".

E, se Alfonso Signorini ha subito rievocato la sua storia d'amore con Mark Caltagirone, un uomo che Pamela stava per sposare ma che alla fine non era mai esistito, lei, dichiara di volersi solo divertire adesso ed essere pronta a far divertire anche gli altri con la voglia di iniziare una nuova vita.